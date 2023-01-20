Вторжение из Беларуси: смогут ли оккупанты высадить десант и захватить Киев 4 20.01.2023, 12:21

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Олег Жданов

Вероятность проведения такой операции существует.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу проведения Россией десантной операции из Беларуси с целью захвата Киева.

«Очень маловероятно. Все аэродромы охраняются. Сегодня любой город Украины нашпигован войсками, территориальная оборона развернута, все тренируются. Тысячи километров окопов вырыто вокруг Киева. О какой десантной операции вы говорите?... Если мы 24 февраля силами Национальной гвардии смогли погасить массированный десант, три российских вертолета положили, самых суперсовременных», - заявил он.

По его словам, у россиян попросту не получится вывести из строя систему противовоздушной обороны Украины, чтобы высадить десант, самолеты с ним будут легко сбиваемы.

«Вероятность такая существует, но в военном плане эта операция сегодня неосуществима», - добавил эксперт.

Как сообщал сайт Charter97.org, аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Россия готовит новое наступление из Беларуси, однако не в ближайшие недели.

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