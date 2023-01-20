«Учения» армий Беларуси и РФ начались на еще одном полигоне 2 20.01.2023, 12:31

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На белорусских полигонах «учения» идут с апреля 2022-го года.

«Учения» Вооруженных сил Беларуси и РФ в нашей стране продлены как минимум до 30 января. Теперь они будут проходить и на полигоне «Ружаны». Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах.

20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский», сообщают белорусские мониторинговые группы.

В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 23 января и до:

- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 28.01;

- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 29.01;

- Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 28.01;

- Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 29.01;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 27.01;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 30.01;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 29.01;

- Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 29.01.

Кроме того, вчера учения начались и ещё на одном полигоне — 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон «Ружаны»). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.

Таким образом, это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 39 недель.

Напомним, что вчера, 19 января, жители Молодечно и ряда других городов услышали мощные взрывы.

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