Польша готова к нестандартным действиям, если Германия не предоставит Украине танки Leopard 9 20.01.2023, 12:34

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Фото: Charter97.org

МИД страны выступил с заявлением.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава может пойти на «нестандартные действия», если Германия будет и дальше сопротивляться поставкам танков в Украину.

Об этом сообщает Polsat News.

«Я думаю, что если будет жесткое сопротивление, то мы будем готовы пойти на такие нестандартные меры, даже если кто-то обидится на это. Но давайте не будем опережать события, а попытаемся привлечь как можно больше стран к эффективному взаимодействию с Германией», - сказал он. .

По мнению советника президента Польши Павла Солоха, на пятничной встрече министров обороны стран НАТО в немецком Рамштайне не будут приняты никакие ключевые решения по передаче Украине танков Leopard.

«Многое зависит от решимости таких стран Альянса, как Польша, Финляндия или Дания», - сказал советник президента о давлении на Берлин, который, согласно договоренностям, должен дать свое согласие перед передачей этих машин Украине.

Советник президента считает, что если наши западные соседи не согласятся на это, это будет означать «разрыв внутри самого НАТО». По его мнению, это крайне негативно отразилось бы на общей ситуации в Альянсе.

«Мы ожидаем, что давление на Германию будет настолько сильным, что состоится передача тяжелого вооружения Украине без нарушения предыдущего единства», - отметил Солох.

В то же время, он не исключает, что Германия может подать в суд на Польшу в случае передачи танков без согласия.

«Германия имеет право подать на нас в суд за это, но это кажется маловероятным. Я надеюсь, что компромисс будет найден, но в конце концов Украина получит эти танки», - добавил Солох.

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