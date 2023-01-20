Ученые обнаружили планету, в ядре которой происходит термоядерный синтез 20.01.2023, 12:39

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Экзопланета, которая находится на расстоянии в 130 световых лет от нас, является очень необычным объектом.

Астрономы с помощью космического телескопа Gaia обнаружили новую экзопланету и они считают, что в ее ядре продолжается термоядерный синтез. Дело в том, что эта планета является объектом, который представляет из-себя нечто среднее между обычной планетой и коричневым карликом, то есть неудавшейся звездой, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Космический телескоп Gaia впервые обнаружил напрямую далекую планету, которая является очень необычным космическим объектом. Эту экзопланету астрономы назвали HD 206893c и она находится на расстоянии в 130 световых лет от нас. Планета вращается на расстоянии в примерно 483 млн км от своей звезды HD 206893, которая по размерам примерно на треть больше Солнца. Если бы эта планета находилась в Солнечной системе, то она бы вращалась вокруг нашей звезды где-то между Марсом и Юпитером.

Космический телескоп Gaia наблюдает за движением звезд и может увидеть существование планет вокруг них благодаря взаимному гравитационному влиянию между звездами и планетами. Но впервые телескоп смог напрямую обнаружить наличие экзопланеты. По словам Саши Хинкли из Эксетерского университета, Великобритания, данные космического телескопа удалось подтвердить с помощью наземного телескопа VLT, который находится в Чили.

Эту экзопланету астрономы назвали HD 206893c и она находится на расстоянии в 130 световых лет от нас. Планета вращается на расстоянии в примерно 483 млн км от своей звезды HD 206893, которая по размерам примерно на треть больше Солнца

Фото: Forbes

Данные показали, что новая планета по размерам примерно в 13 раз больше Юпитера, а также все указывает на то, что в ядре этого гиганта продолжается термоядерный синтез с использованием изотопа водорода – дейтерия. Ученые пришли к выводу, что такая огромная планета, в которой происходит термоядерный синтез, является объектом, который находится посредине между обычной планетой и коричневым карликом.

Коричневыми карликами астрономы называют космические объекты, которые формируются и начинают свое развитие, как обычные звезды, но слишком малая масса, необходимая для сильного термоядерного синтеза, не дает им превратится в звезду.

Коричневыми карликами астрономы называют космические объекты, которые формируются и начинают свое развитие, как обычные звезды, но слишком малая масса, необходимая для сильного термоядерного синтеза, не дает им превратится в звезду

Фото: Universe Today

По словам Хинкли, HD 206893c даст возможность по-новому взглянуть на различия между огромными планетами и коричневыми карликами. Также ученые считают, что космический телескоп Gaia способен точно указывать на существование далеких планет, которые впоследствии можно подтвердить либо с помощью наземных телескопов, либо используя космический телескоп Уэбб.

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