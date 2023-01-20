Российская пропагандистка при загадочных обстоятельствах выпала с 14-го этажа в центре Ростова 13 20.01.2023, 12:48

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Она активно поддерживала преступления военных РФ в Украине.

Стало известно, что в центре Ростова-на-Дону разбилась насмерть, выпав с 14-го этажа, одиозная российская блогерша Ангелина («Леди Ночь», @magddalena777), оказывавшая информационную поддержку российской армии и ее преступлениям в Украине во время проведения так называемой «спецоперации»,

Об этом сообщает Диалог.UA на основании информации из российских СМИ и телеграм-каналов.

Примечательно, что Ангелина славилась скандальным характером давно, была завсегдатаем многих чатов и интернет-сообществ, постоянно конфликтовала со всеми подряд на разные бытовые темы и записывала матерные сообщения-кругляшки.

После 24 февраля 2022 года, когда российские войска открыто вторглись на территорию Украины, блогерша резко стала «патриоткой», принялась оскорблять теперь уже украинцев, хотя до начала «спецоперации» ограничивалась обычными «кухонными» перепалками, причем преимущественно с согражданами.

«После начала СВО Геля заняла патриотическую позицию и переключила всю свою «огневую мощь» на борьбу с украинцами, обмениваясь с ними «комплиментами» в присущей ей эксцентричной манере», - пишет ее знакомый Василий Трунов.

Подробности происшествия не уточняются.

Но «друг» блогерши больше склоняется к версии насильственной смерти. Однако, что тоже примечательно, про «украинский след» он не упоминает.

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