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Белорусская промышленность обновила семилетний рекорд «работы на склад»

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  • 20.01.2023, 12:50
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Белорусская промышленность обновила семилетний рекорд «работы на склад»

Количество непроданной продукции растет.

К 2023 году запасы непроданной продукции в РБ выросли и в деньгах, и по сравнению с производством.

На 1 января запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий составили 7,926 млрд руб.в эквиваленте. В денежном исчислении прибавка в складских запасах за 12 месяцев составила 45,5%.

Цены производителей промышленной продукции в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 13,0% и поднялись на 15,2% за 2022 год к 2021 году. По указанной причине рост складских запасов за прошлый год состоялся и в реальном выражении, пишут banki24.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на 1 января 2023 года составили 69,4%. Годом ранее относительный уровень запасов готовой продукции был ниже — 52,7% (по Белстату).

Уровень складских запасов 1 января оказался выше, чем на соответствующие даты 2016—2022 гг. Таким образом, в относительном выражении уровень запасов вышел на максимум за 7 лет. За десятилетие размер складских запасов на 1 января в сравнении с выпуском был выше лишь в 2014—2015 гг.

По сравнению с 1 декабря относительный уровень запасов снизился на 2,0 п.п. В 2021 году уровень складских запасов между 1 декабря и 1 января уменьшился на 0,9 п.п., в 2020 году — на 3,8 п.п.

Сокращение относительного уровня складских запасов по сезону характерно для декабря в Беларуси. За последние 10 лет этот показатель не падал только единожды. Поэтому крайне желательно сравнивать информацию на сопоставимые даты, чтобы минимизировать влияние сезонного фактора.

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