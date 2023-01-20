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Контрабанда из Беларуси пыталась «своими ногами» пересечь литовскую границу

  • 20.01.2023, 12:56
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Контрабанда из Беларуси пыталась «своими ногами» пересечь литовскую границу

Ее поймали, несмотря на хитроумный камуфляж.

Литовские пограничники рассказали о контрабанде из Беларуси, которую задержали 16 январ. Это оказалась автомобильная покрышка с тысячей пачек сигарет внутри. Она самостоятельно плыла по Неману, откуда ее и выловили пограничники.

Сообщается, что сотрудники Друскининкайского пограничного КПП заметили возле деревни Швендубре плывущий по Неману подозрительный объект. Именно в этом месте посередине реки проходит государственная граница с Беларусью.

Пограничники выловили попавший в Литву предмет, подплыв к нему на служебной моторной лодке. При ближайшем рассмотрении это оказалась камера автомобильной шины, которую разрезали, начинили сигаретами, вставили GPS-передатчик и снова заклеили, а потом спустили на воду.

Датчик помогал контрабандистам отслеживать передвижение груза. Всего таким хитроумным способом в Литву пытались доставить 1040 пачек сигарет NZ Gold и Winston Blue с белорусскими акцизными марками.

Отправители груза даже попытались замаскировать покрышку. Ее обернули тканью, а сверху измазали грязью и забросали травой, но это не спасло посылку.

В погранслужбе Литвы рассказали, что камуфляж подобной контрабанды меняется в зависимости от погоды. Зимой «плоты» стараются сделать похожими на плавучие льдины — их оборачивают белой полиэтиленовой пленкой или медицинской марлей, нагружают мерзлым снегом, льдом и грязью, а для регулирования плавучести выбирают различные строительные материалы — кирпичи, бетонные блоки, брусчатку и так далее.

Когда теплеет, маскировка нелегальных грузов другая. Их прикрывают камышом, другими растениями, листьями и прячут в труднодоступных прибрежных районах.

Сейчас сигареты из плавучей покрышки хранятся в пограничном пункте Друскининкай. По данному факту проводится расследование.

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