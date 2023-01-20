CNN: Британия готовится передать Украине аналог ATACMS 2 20.01.2023, 12:56

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Ракеты способны поражать военные объекты в глубине российской территории.

Великобритания может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, раз уж США не хотят передать Киеву свои ракеты ATACMS. Об этом заявили информированные источники в британском правительстве, комментируя ситуацию американскому каналу CNN.

Отмечается, что Вашингтон отказывается передать дальнобойные ракеты, опасаясь, что ВСУ используют их для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории.

«Но в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия», – заявили источники, знакомые с вопросом.

Учитывая «более агрессивную публичную» позицию Великобритании в вопросе поставок оружия Украине, украинские официальные лица, по данным журналистов, попросили британцев взять на себя инициативу при обсуждении оружейных поставок в ходе встречи в Рамштайне 20 января.

«Они (украинцы – ред.) также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали союзных министров иностранных дел и министров обороны о том, что, по мнению украинцев, является оперативными реалиями войны и что им нужно для победы в ней», – пишет издание.

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