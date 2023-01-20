В Минске политзаключенного осудили на 11 лет колонии за создание телеграм-канала 3 20.01.2023, 13:04

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Приговор вынес судья Сергей Хрипач.

В Минском городском суде в закрытом режиме 19 января осудили Виктора Савашевича по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса («разжигание иной социальной вражды или розни») и ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 («соучастие в разжигании иной социальной вражды и розни»). Судья Сергей Хрипач назначил Виктору 11 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима, сообщают правозащитники.

Виктора задержали 8 сентября 2021 года. Его обвинили в создании и администрирование канала в Telegram «23.34», в котором размещалась информация о белорусских судьях. Также Виктора обвинили в «в пособничестве умышленным действиям администраторов и участников ряда других деструктивных Telegram-каналов, направленным на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности и повлекшим тяжкие последствия».

Поддержите заключенного: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Виктор Александрович Савашевич.

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