Видеофакт: Соловьев потерял над собой контроль из-за «Рамштайна» 21 20.01.2023, 13:08

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Владимир Соловьев

Пропагандист устроил истерику в ожидании военной помощи Украине.

Российский пропагандист Владимир Соловьев окончательно потерял голову и самообладание в предвкушении «Рамштайна». На государственном российском телевидении прозвучали откровенные угрозы в адрес европейских стран.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал фрагмент видео с истерикой Соловьева. Пропагандист возмущен действиями Шольца и Макрона, которые объявили о поставках Украине тяжелой техники, и называет всех предателями.

«Мы должны войти в Берлин, Париж и не выводить свои войска оттуда никогда», - заявил Соловьев.

Пропагандист бредил входом в Берлин и Париж, хотя российская армия никак не может войти с мая в Бахмут на Донетчине.

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