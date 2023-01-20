закрыть
20 января 2023, пятница, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Соловьев потерял над собой контроль из-за «Рамштайна»

21
  • 20.01.2023, 13:08
  • 7,442
Видеофакт: Соловьев потерял над собой контроль из-за «Рамштайна»
Владимир Соловьев

Пропагандист устроил истерику в ожидании военной помощи Украине.

Российский пропагандист Владимир Соловьев окончательно потерял голову и самообладание в предвкушении «Рамштайна». На государственном российском телевидении прозвучали откровенные угрозы в адрес европейских стран.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал фрагмент видео с истерикой Соловьева. Пропагандист возмущен действиями Шольца и Макрона, которые объявили о поставках Украине тяжелой техники, и называет всех предателями.

«Мы должны войти в Берлин, Париж и не выводить свои войска оттуда никогда», - заявил Соловьев.

Пропагандист бредил входом в Берлин и Париж, хотя российская армия никак не может войти с мая в Бахмут на Донетчине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников