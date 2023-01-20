Впервые в Беларуси музыкальную группу признали «экстремистским формированием» 20.01.2023, 13:36

Клипы на песни Tor Band собирали более миллиона просмотров на YouTube.

16 января белорусский КГБ признал группу Tor Band «экстремистским формированием», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ранее участников группы вместе с женами задержали 28 октября в Рогачеве). В конце декабря сообщалось, что они не вышли на свободу после 60 суток ареста.

Tor band - известная белорусская группа. Их клипы на песни «Мы — не «народец», «Жыве», «Кто, если не ты?!» набирали более миллиона просмотров на YouTube.

Отметим, что группа Tor Band — единственный музыкальный коллектив, который лукашисты внесли в список «экстремистских организаций».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».