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Впервые в Беларуси музыкальную группу признали «экстремистским формированием»

  • 20.01.2023, 13:36
Впервые в Беларуси музыкальную группу признали «экстремистским формированием»

Клипы на песни Tor Band собирали более миллиона просмотров на YouTube.

16 января белорусский КГБ признал группу Tor Band «экстремистским формированием», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ранее участников группы вместе с женами задержали 28 октября в Рогачеве). В конце декабря сообщалось, что они не вышли на свободу после 60 суток ареста.

Tor band - известная белорусская группа. Их клипы на песни «Мы — не «народец», «Жыве», «Кто, если не ты?!» набирали более миллиона просмотров на YouTube.

Отметим, что группа Tor Band — единственный музыкальный коллектив, который лукашисты внесли в список «экстремистских организаций».

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