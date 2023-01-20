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Россия напугана: Медведев послал Западу «сигнал»

  • Сергей Гармаш
  • 20.01.2023, 13:36
  • 1,732
Россия напугана: Медведев послал Западу «сигнал»
фото: КОМЕРСАНТЪ

Кремль долго воздерживался от этого шага.

Откровенно порадовал пост Медведева с очередными угрозами ядерной войной, если Запад даст Украине ударные вооружения и РФ проиграет войну. Порадовал несколькими моментами.

Во-первых, пост опубликован перед очередным «Рамштайном» и посвящен его тематике – значит, в Кремле понимают, что предоставление Киеву «нового тяжелого оружия и ударных систем» очень вероятно.

Во-вторых, этим постом Медведев послал Западу и всему миру сигнал, который наверняка не хотел посылать: Россия напугана! Она понимает, что предоставление Киеву «ударных систем» приведет к ее поражению. Причинно-следственная связь обозначена очень четко!

В Кремле явно увидели перспективу поражения в войне, иначе не делали бы таких отчаянных и глупых предупреждений. Однако этот сигнал должен привести к обратному эффекту – он показал всему миру слабость Москвы, а значит, ее будут меньше бояться и это только стимулирует желание Запада положить конец этой войне как можно скорее.

Ну и третий момент даже улыбнул: «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной… ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба».

Значит, все-таки «война», а не «СВО». Значит, понимают, что от нее зависит судьба РФ. Значит, опять же, видят перспективу проигрыша. Ну и склероз – экс-президент и алкоголик забыл главный российский нарратив этой войны: «РФ в Украине воюет с НАТО». Так если с НАТО, то какая ядерная война? Россия одна, а в НАТО три ядерных государства. У кого больше шансов проиграть?

Сергей Гармаш, «Фейсбук»

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