Военный эшелон из более чем 50 вагонов выехал из Беларуси в Россию

Военный эшелон из более чем 50 вагонов выехал из Беларуси в Россию3
- 20.01.2023, 13:45
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Состав отправился в РФ через Оршу.
Из Беларуси в Россию выехал эшелон, в котором было более 50 вагонов, в том числе платформы с техникой и пассажирские вагоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые группы.
Аналитики группы сообщили, что утром 19 января был зафиксирован проезд большого эшелона ВС РФ в направлении из Орши к границе с Россией.
«По предварительным данным, страну покинул эшелон, в котором было более 50 вагонов, включая платформы с техникой и пассажирскими вагонами. Информация уточняется», - говорится в сообщении.