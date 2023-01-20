Военный эшелон из более чем 50 вагонов выехал из Беларуси в Россию 3 20.01.2023, 13:45

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архивное фото

Состав отправился в РФ через Оршу.

Из Беларуси в Россию выехал эшелон, в котором было более 50 вагонов, в том числе платформы с техникой и пассажирские вагоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые группы.

Аналитики группы сообщили, что утром 19 января был зафиксирован проезд большого эшелона ВС РФ в направлении из Орши к границе с Россией.

«По предварительным данным, страну покинул эшелон, в котором было более 50 вагонов, включая платформы с техникой и пассажирскими вагонами. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

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