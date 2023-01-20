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В Беларуси взлетели истребители: в Украине объявлена масштабная тревога

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  • 20.01.2023, 13:54
В Беларуси взлетели истребители: в Украине объявлена масштабная тревога

Взлетел также самолет-разведчик ДРЛО А-50У.

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с истребителями. Между тем, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные белорусских мониторинговых групп.

«Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистр. номером RF-50608», - говорится в сообщении.

Также наблюдатели фиксируют активность и другой авиации, а именно поднятие в воздух истребителя.

«12:23 Барановичи. Взлет истребителя сопровождения», - добавляют мониторинговые группы.

Также стало известно, что россияне подняли в воздух МиГ-31К над территорией Беларуси, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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