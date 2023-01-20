Какая погода ожидает белорусов в выходные 20.01.2023, 13:59

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Прогноз от синоптиков на 21-23 января.

21 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), по западу страны прогнозируется сильный снег, мокрый снег, местами метель.

Днем преимущественно по западной половине Беларуси ожидается мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы местами гололед. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, ночью порывисты, по западу во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

22-23 января погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями.

22 января местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.

23 января местами по стране ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, при прояснениях до -8°С, максимальная днем -3..+4°С.

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