«Нет табу»: Нидерланды заявили о передаче Украине истребителей F-16 9 20.01.2023, 14:04

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Киеву достаточно попросить об этом.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра.

По его словам, кабинет рассмотрит такой запрос «непредвзято», и на поставку оборудования «нет табу», передает NL Times.

Представитель партии «Демократы 66» Серд Сердсма обратился к правительству Нидерландов с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для ВСУ.

В ходе парламентских дебатов Хукстра сказал, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в Украину, если об этом попросит украинское правительство.

По его словам, Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина. Киеву в настоящее время в первую очередь нужно тяжелое вооружение.

В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.

«Это, безусловно, то, что мы готовы сделать», — сказала она Bloomberg.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе «боевой сокол», назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный ле гкий истребитель четве ртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четве ртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распростране нным боевым самоле том в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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