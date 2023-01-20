«Нет табу»: Нидерланды заявили о передаче Украине истребителей F-16

«Нет табу»: Нидерланды заявили о передаче Украине истребителей F-169
- 20.01.2023, 14:04
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Киеву достаточно попросить об этом.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра.
По его словам, кабинет рассмотрит такой запрос «непредвзято», и на поставку оборудования «нет табу», передает NL Times.
Представитель партии «Демократы 66» Серд Сердсма обратился к правительству Нидерландов с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для ВСУ.
В ходе парламентских дебатов Хукстра сказал, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в Украину, если об этом попросит украинское правительство.
По его словам, Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина. Киеву в настоящее время в первую очередь нужно тяжелое вооружение.
В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.
«Это, безусловно, то, что мы готовы сделать», — сказала она Bloomberg.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе «боевой сокол», назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный ле гкий истребитель четве ртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четве ртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распростране нным боевым самоле том в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.