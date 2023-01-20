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Видеофакт: Россиянин сильно пожалел о том, что призывал «дядю Вову» захватить Казахстан

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  • 20.01.2023, 14:09
  • 13,690
Видеофакт: Россиянин сильно пожалел о том, что призывал «дядю Вову» захватить Казахстан

К нему в гости наведались местные активисты.

Россия - богатая страна на «диванные войска». Один из случаев снова произошел в Казахстане, где гражданин РФ попал в скандал из-за его любви к «дяде Вове».

Накануне в Сети появились кадры, где россиянин дает интервью одному из телеканалов Казахстана, сообщает «Украина 365».

Речь шла о Костанайской области, находящейся на севере страны. Площадь региона почти 200 тысяч км2, а население порядка 1 млн человек. Скрепоносец пытался убедить казахстанскую журналистку в том, что этот регион изначально был неотъемлемой частью РФ.

Просто в свое время область «профукали» и она стала частью Казахстана. С его слов, в Москве до сих пор считают северные регионы Казахстана частью РФ. Если в будущем Путин объявит войну региону, то любитель «дяди Вовы» готов с оружием в руках доказать свою преданность кремлевскому «фюреру».

После этого ролика к нему в гости наведались местные активисты. Путинец решил спрятаться за свою мать. Он отказался выходить в коридор, но на камеру заявил, что сожалеет о ранее сказанных словах. Активисты дали понять, что его от наказания спасло присутствие в квартире матери.

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