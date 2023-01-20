Ученые обнаружили в Чили четыре вида динозавров

Ученые обнаружили в Чили четыре вида динозавров1
- 20.01.2023, 14:20
Они жили там около 75 миллионов лет назад.
В негостеприимной долине в чилийской Патагонии, возникшей за последнее десятилетие как значительное месторождение окаменелостей, были обнаружены окаменелые кости четырех различных видов динозавров. Среди них есть и мегараптор, согласно исследованию, опубликованному группой зарубежных ученых. Об этом пишет Greekreporter (перевод — lenta.ua).
Окаменелости были обнаружены в 2021 году на Серро-Гвидо, расположенном в долине Лас-Чинас на юге Чили, недалеко от границы с Аргентиной. Затем их доставили в лабораторию. По словам исследователей, эти окаменелости принадлежат к группе динозавров, которые никогда ранее не обнаруживались в этом регионе.
«С научной точки зрения всегда очень интересно найти что-то, что ранее не было обнаружено или описано в долине Лас-Чинас, где мы привыкли находить новые ископаемые останки», — Марсело Леппе, директор Чилийского антарктического института, который был частью исследовательской группы.
Они определили, что окаменелости, включающие зубы и фрагменты посткраниальных костей, принадлежат четырем разным видам динозавров, одним из которых является мегараптор. Этот вид динозавров был членом семейства теропод.
Four #dinosaur species found in #Chilean valley for first time: study #Chile pic.twitter.com/a3h2GljJDD— Hans Solo (@thandojo) January 13, 2023
По словам исследователей, эти плотоядные динозавры жили от шестидесяти шести до семидесяти пяти миллионов лет назад, примерно в конце мелового периода. Они были на вершине пищевой цепи благодаря когтям хищников, крошечным зубам для измельчения и большим верхним конечностям.
«Одна из характеристик, которая позволила нам с большой уверенностью идентифицировать их принадлежность к мегараторидам, заключается, прежде всего, в том, что зубы сильно изогнуты назад», — сказал Джаред Амудео, исследователь из Университета Чили, в заявлении.
По словам Амудео, они также нашли два экземпляра семейства Unenlagiinae, тесно связанного с семейством велоцирапторов.
Эти экземпляры Unenlagiinae имеют «новый эволюционный характер», что «указывает на то, что это новый вид unenlagiinae или, возможно, представитель другой группы.