Ученые обнаружили в Чили четыре вида динозавров 1 20.01.2023, 14:20

Они жили там около 75 миллионов лет назад.

В негостеприимной долине в чилийской Патагонии, возникшей за последнее десятилетие как значительное месторождение окаменелостей, были обнаружены окаменелые кости четырех различных видов динозавров. Среди них есть и мегараптор, согласно исследованию, опубликованному группой зарубежных ученых. Об этом пишет Greekreporter (перевод — lenta.ua).

Окаменелости были обнаружены в 2021 году на Серро-Гвидо, расположенном в долине Лас-Чинас на юге Чили, недалеко от границы с Аргентиной. Затем их доставили в лабораторию. По словам исследователей, эти окаменелости принадлежат к группе динозавров, которые никогда ранее не обнаруживались в этом регионе.

«С научной точки зрения всегда очень интересно найти что-то, что ранее не было обнаружено или описано в долине Лас-Чинас, где мы привыкли находить новые ископаемые останки», — Марсело Леппе, директор Чилийского антарктического института, который был частью исследовательской группы.

Они определили, что окаменелости, включающие зубы и фрагменты посткраниальных костей, принадлежат четырем разным видам динозавров, одним из которых является мегараптор. Этот вид динозавров был членом семейства теропод.

По словам исследователей, эти плотоядные динозавры жили от шестидесяти шести до семидесяти пяти миллионов лет назад, примерно в конце мелового периода. Они были на вершине пищевой цепи благодаря когтям хищников, крошечным зубам для измельчения и большим верхним конечностям.

«Одна из характеристик, которая позволила нам с большой уверенностью идентифицировать их принадлежность к мегараторидам, заключается, прежде всего, в том, что зубы сильно изогнуты назад», — сказал Джаред Амудео, исследователь из Университета Чили, в заявлении.

По словам Амудео, они также нашли два экземпляра семейства Unenlagiinae, тесно связанного с семейством велоцирапторов.

Эти экземпляры Unenlagiinae имеют «новый эволюционный характер», что «указывает на то, что это новый вид unenlagiinae или, возможно, представитель другой группы.

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