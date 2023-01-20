закрыть
20 января 2023, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы из группы «Птахи Мадяра» ликвидировали сразу 27 оккупантов

3
  • 20.01.2023, 14:30
  • 3,142
Украинские бойцы из группы «Птахи Мадяра» ликвидировали сразу 27 оккупантов

Работу артиллеристов и аэроразведчиков показали на видео.

Артиллеристы и аэроразведчики группы «Птахи Мадяра» ликвидировали 27 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата совместной работы артиллерии и разведки опубликована в соцсетях. В первой части записи зафиксированы последние минуты жизни российского оккупанта, во второй части – на том же месте, но позже, уничтожены уже 27 вражеских штурмовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников