Украинские бойцы из группы «Птахи Мадяра» ликвидировали сразу 27 оккупантов 3 20.01.2023, 14:30

3,142

Работу артиллеристов и аэроразведчиков показали на видео.

Артиллеристы и аэроразведчики группы «Птахи Мадяра» ликвидировали 27 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата совместной работы артиллерии и разведки опубликована в соцсетях. В первой части записи зафиксированы последние минуты жизни российского оккупанта, во второй части – на том же месте, но позже, уничтожены уже 27 вражеских штурмовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».