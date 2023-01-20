Украинские бойцы из группы «Птахи Мадяра» ликвидировали сразу 27 оккупантов

Украинские бойцы из группы «Птахи Мадяра» ликвидировали сразу 27 оккупантов3
- 20.01.2023, 14:30
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Работу артиллеристов и аэроразведчиков показали на видео.
Артиллеристы и аэроразведчики группы «Птахи Мадяра» ликвидировали 27 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата совместной работы артиллерии и разведки опубликована в соцсетях. В первой части записи зафиксированы последние минуты жизни российского оккупанта, во второй части – на том же месте, но позже, уничтожены уже 27 вражеских штурмовиков.