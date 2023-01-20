За сколько сейчас продают земельные участки под Минском? 1 20.01.2023, 14:37

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Итоги аукциона по продаже участков возле Дубровского водохранилища.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt pассказывает об итогах торгов.

На аукцион были выставлены три лота — земельные участки в деревнях Прилепы и Малое Залужье.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 883 008 301 000 576 расположен в д. Прилепы (в 24 километрах от МКАД) в переулке Школьном на берегу Дубровского водохранилища. Рядом с участком протекает речка Усяжа. Земельный надел насчитывает 12 соток и имеет возможность подведения к дому электричества и газа.

Лот был оценен в 30 000 рублей. Участок пожелали купить 7 человек. Он продан за 85 593 рубля, или 32 438 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На аукционе в октябре прошлого года соседний участок с аналогичными параметрами в переулке Школьном был продан за 67 000 рублей, или 27 051 доллар США. За него боролись 4 человека. В ноябре 2022 года земельный надел по этому адресу удалось реализовать за 61 000 рублей, или 25 202 доллара. На лот было подано 2 заявки.

Лот № 2 — участок с кадастровым номером 624883006601000165 находится в д. Малое Залужье (за Курганом Славы в 25 километрах от МКАД) на ул. Центральной. Площадь земельного надела составляет 12,4 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества.

Начальная цена на лот составила 12 000 рублей. Он продан за 29 000 рублей, или 10 990 долларов. На лот претендовали 4 человека.

Лот № 3 — участок 15 соток с кадастровым номером 624 883 006 601 000 192 находится в д. Малое Залужье на ул. Заречной. Есть возможность подведения к жилому дому электричества.

На лот было подано 5 заявлений. Он продан за 26 700 рублей, или 10 119 долларов. Лот был оценен в 12 000 рублей.

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской «сельсовет». Он расположен в 19 километрах от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским «сельсоветами» Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским «сельсоветами» Минского района.

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