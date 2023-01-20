«Путин и Лукашенко передадут друг другу пистолет с одним патроном» 2 20.01.2023, 14:45

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Фото: Getty Images

На диктаторов начинается охота.

Как сообщал сайт Charter97.org, Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины. За такие преступления несет ответственность президент страны и военное руководство. Причем в резолюции отмечается, что трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью «Главреду» пояснил, какие практические последствия будет иметь эта резолюция, насколько вероятно, что трибунал над Путиным и Лукашенко действительно будет создан, как Путин и его окружение могут отреагировать на этот шаг европейцев, а также доживет ли российский диктатор до этого суда.

- Какое значение будет иметь этот шаг, какие процессы теперь будут запущены? А главное – какими на практике, не на бумаге или на словах, будут последствия для Путина и Лукашенко?

- Эта резолюция является сугубо политическим документом, значение которого для Украины трудно переоценить. Это очень четкая манифестация желания политиков Европы сказать всему миру, что преступления рашизма должны быть наказаны. Это решение будет иметь очень и очень важное значение для всех последующих шагов.

Да, это решение не является обязательным. Да, оно не может завтра трансформироваться в определенные конкретные шаги. Но, с точки зрения политического мотиватора, демонстрации позиции и важности этой темы, оно стоит в топе всего того, что делалось до сих пор. Да, были решения отдельных стран и институтов, но данная резолюция – это голос цивилизованной Европы.

Следовательно, страны, которые образуют эту цивилизованную Европу и являются членами Евросоюза, не смогут не считаться с этим. И теперь положения этой резолюции будут кочевать в другие резолюции различных органов.

Следовательно, создается соответствующая политическая атмосфера, когда выступать против этой идеи становится политически некорректно. А это значит, что исполнительные органы разных стран будут намного тщательнее искать механизм, который позволит перевести эту идею в практическую плоскость. Вот, собственно, в этом я вижу основной смысл этой резолюции о создании трибунала.

- Кто или что может помешать созданию такого трибунала над Путиным и Лукашенко?

- Помехой созданию трибунала может послужить политическая воля, а точнее ее отсутствие. Если у стран, которые реально хотят наказать Путина, эта политическая воля будет, они найдут механизм, как реализовать эту идею. И, наоборот, если кому-то захочется избежать создания трибунала, найдутся подходящие аргументы, например, что это надо делать в рамках Международного уголовного суда, а не создавать какой-то специальный суд.

Если такая политическая воля будет выражена, вряд ли кто-то после этого решения на общеевропейском уровне, станет отрицать целесообразность идеи такого трибунала.

Поэтому, как и во многих других вопросах, все будет зависеть от того, будут ли достаточно смелыми европейские лидеры, чтобы сделать решительный шаг в этом направлении.

- Лично вы видите политическую волю и смелость у европейцев? Или вероятность создания такого трибунала невелика?

- Как раз этой политической воли в достаточной мере я пока не вижу. Потому что кое-кто боится создания прецедента и нивелирования самой идеи специального трибунала. Некоторые западные юристы опасаются того, что после создания специального трибунала над Россией РФ создаст трибунал над Америкой, например.

Поэтому для создания трибунала нужно определить критерии, которым необходимо соответствовать, чтобы этот трибунал действительно отвечал цели, чтобы это не был фейковый трибунал. Основанием для его создания должны быть пункты, которые четко укажут, что зафиксированные действия подпадают под компетенцию созданного специального международного трибунала. Если соответствия этим параметрам нет, тогда нет оснований и создавать специальный трибунал.

Вот сейчас юристы ссорятся между собой, ища консенсус относительно этих параметров. Если они будут найдены, тогда ситуация упростится и можно будет говорить о наличии политической воли к созданию трибунала.

Пока остается юридическая казуистика, которая может мешать.

- Объясните, как Путин и Лукашенко почувствуют появление такой резолюции? Будут ли для них какие-то последствия именно сейчас?

- Сейчас никаких последствий для Путина и Лукашенко не будет. Такие последствия появятся лишь тогда, когда процесс запуска специального трибунала перейдет от теории к практике. Тогда Путин и Лукашенко поймут, что на них будут охотиться, их будут отлавливать. Но пока до этого не дошли.

Если этот процесс пойдет, Путину и Лукашенко не останется ничего, кроме как либо куда-то далеко убежать и исчезнуть, либо передать друг другу пистолет с одним патроном (хотя в последнее я не верю).

- Как может отреагировать Путин, поняв, что теперь для него дороги назад нет? Хотя трибунал еще не создан, но настроения уже очевидны. Не сорвет ли у него окончательно крышу, и не начнет ли он, скажем, швырять ядерные бомбы?

- Крышу Путину снесло уже давно, поэтому мы не должны ничему удивляться и чего-либо бояться. Но, исходя из его крысиной психологии, он будет цепляться за края до последнего. И я не думаю, что это цепляние позволит ему думать о ядерном оружии. Ведь, насколько можно судить, Путину четко и ясно дали понять, что даже попытка использования ядерного оружия будет означать, что в этот же день его физически не станет.

Поэтому я думаю, что прямой угрозы от Путина сегодня нет. Но мы же не можем прогнозировать, что будет завтра.

- Хорошо, а если говорить не о ядерном оружии. Не получится ли так, что Путин теперь в этой войне просто не сможет остановиться и будет воевать до последнего патрона, россиянина, вздоха?

- Путин уже в любом случае не остановится, безотносительно к этому решению о трибунале. Российский царь не может проигрывать – это гораздо более сильный аргумент для него, чем любая резолюция любого парламента. Резолюций и трибуналов Путин боится меньше всего – он боится своей несостоятельности в глазах дикого российского народа, который потребует героя. Собственно, он сам насаживал в мозг россиян, что Россия – «страна победителей», и она не может проигрывать.

Когда проигрывает царь, его надо менять, к тому же очень быстро. А смена царя в России – это далеко не демократический путь. Это значит либо «секир-башка», либо изгнание в монастырь. Это для Путина страшнее резолюции Европарламента.

Недаром Путин на днях подписал указ о том, что Россия выходит из всех документов Европы. Это является признаком того, что Европа для него перестала существовать как таковая, и все европейское он считает недействительным и ничтожным. Так что никакую резолюцию он во внимание особо принимать не будет.

А вот внутренняя дискредитация – это то, что может превратить Путина в человека, которому придется защищаться. А, как вы знаете, бунты в России бывают одного типа…

- А как окружение Путина может отреагировать на эту резолюцию и перспективу того, что может быть создан трибунал? Не получится ли так, что эти люди просто испугаются, что Путин начнет тонуть сам и потянет их за собой?

- То, о чем вы говорите, – один вариант. Другой вариант – если эти люди еще способны мыслить адекватно, они подумают: «Да, Путин уже тонет, а для чего нам тонуть вместе с ним? Не лучше ли нам его презентовать в Гаагу как ценный подарок?». Я верю в то, что людей, которые рассуждают именно таким образом и вряд ли хотят пойти за ним в рай, вокруг Путина еще есть довольно много. Поэтому, скорее всего, будет попытка избавиться от Путина.

Но есть одна интересная мысль – довезут ли Путина до Гааги? И один военнослужащий, в прошлом разведчик, говорит, что не довезут. Почему? Потому что он слишком много знает о том, как он и его окружение коррумпировали западную элиту. И очень неприятно было бы, чтобы эта информация вылезла наружу.

Поэтому по дороге к месту суда Путин может получить «Новичок» или что-то более убедительное.

- То есть не факт, что Путин еще до этого трибунала доживет…

- Некоторые специалисты в таких делах говорят, что это вполне возможно.

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