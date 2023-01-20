Резников назвал три приоритета Украины на «Рамштайн-8» 1 20.01.2023, 14:46

2,662

Алексей Резников

Это нужно для успешного контрнаступления ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников очертил, какое вооружение нужно для Украины от западных союзников по результатам проведения восьмой международной встречи в формате «Рамштайн».

«Есть три приоритета Украины на «Рамштайн-8»: больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня, 20 января, проходит восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат «Рамштайн». Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимают руководители оборонных ведомств 50 стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».