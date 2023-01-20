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Мать и дочь, которые работали в МТБанке, приговорили к 7 и 6,5 года колонии

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  • 20.01.2023, 14:49
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Мать и дочь, которые работали в МТБанке, приговорили к 7 и 6,5 года колонии

Приговор политзаключенным вынесла судья Татьяна Фальковская.

В Минском городском суде 20 января был оглашен приговор политзаключенным сотрудницам МТБанка: Инне Глинской — семь, а Валерии Глинской — шесть с половиной лет колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Мать и дочь осудили за передачу в 2020 году данных силовиков в телеграм-канал «Черная книга Беларуси» по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды или розни»), ч. 3 ст. 203-1 («незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»), ст. 352 («неправомерное завладение компьютерной информацией»). Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская.

Отмечается, что мать и дочь больше года содержатся в СИЗО-1, большинство заседаний по делу прошли в закрытом режиме. Инна и Валерия Глинские были задержаны 28 декабря 2021 года сотрудниками ГУБОПиК.

По делу проходило пятеро «потерпевших» — сотрудники милиции и судья. Одна из них — сотрудница Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, которая лично с матерью пришла на суд 26 декабря.

Поддержите политзаключенных денежными переводами, посылками, медицинскими бандерольками и телеграммами: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Валерия Андреевна Глинская, Инна Валерьевна Глинская.

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