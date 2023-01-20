В Белгородской области российский «мобик» покончил с собой, несколько раз ударив ножом в сердце 4 20.01.2023, 14:57

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Командира мотострелкового отделения должны были отправить в «ЛНР».

Российский мобилизованный покончил собой в приграничном районе Белгородской области.

Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

«В 2010 33-летний Денис Р. из Ревды (Свердловская область) проходил срочную службу в артиллерийских войсках. Через 12 лет его снова призвали — после мобилизации мужчина прошел подготовку, получил должность командира мотострелкового отделения и был отправлен служить в воинскую часть в Ровеньском районе Белгородской области, который граничит с «ЛНР».

В обязанности Дениса также входила разведывательная деятельность, он работал на границе. А вчера утром сослуживцы обнаружили тело военного — ночью он совершил самоубийство, нанеся себе множество ударов ножом в область сердца», — пишет «Осторожно, новости».

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