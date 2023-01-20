Жителей Гродно массово набирают на комплектацию аптечек для военных 5 20.01.2023, 15:03

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Источник телеграм-канала БГМ рассказал о том, что в Гродно на аптечном складе идет упаковка аптечек для военных. Сейчас туда массово набирают людей, потому что их не хватает: впереди — «большой заказ».

«Гродно. Набор людей на упаковку аптечек на февраль-март. Своими силами паковали в две линии сборки 2 тыс. день. Сейчас набирают людей дополнительно. Китайско-беларусские рюкзачки и русско-белорусское наполнение, дорогой и массивный перевязочный пакет. По таблеткам в основном жкт-направление, «ношпа», лаперомид (про кровоостанавливающие не знаю, но очень сомневаюсь ибо там пара блистеров пакуется). Далее: жгут Эсмарха, два вида стерильного бинта (узкий и широкий), ножницы, маркер, перчатки, термоодеяло «Сонейка», воздуховод, тампоновочный пакет. И все, никаких обезболов и противошоковых. Отдельно идут китайские турникеты. Рюкзачки аптечек делает Китай и фабрика «Луч».

Читатель сообщает, что «только Гродно 19к сделало заказ, а скоро февраль».

«Очень пугает набор людей на февраль-март, очень большие заказы», — уточняет житель Гродно.

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