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Война пришла в главный город России

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  • 20.01.2023, 15:21
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Война пришла в главный город России

Спасут ли «Панцири С-1» Москву от ударов ракет?

В России всерьез опасаются украинских ударов по российской столице. В ожидании атак Украины в Москве взялись создавать новую эшелонированную противовоздушную оборону.

Зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь С-1» размещают на крышах зданий в центре российской столицы и возле резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, а на окраинах Москвы устанавливают ЗРК С-400. Об этом пишут российские паблики, в частности Telegram-канал «Можем объяснить».

«Война пришла в главный город страны. Сразу несколько комплексов, опознанных как ЗРПК «Панцирь С-1», были замечены на крышах зданий в центре Москвы. Их можно использовать для отражения возможных атак украинских дронов небольших размеров», – пишет канал.

По данным журналистов, минимум три комплекса «Панцирь С-1» обнаружены в центральных районах Москвы: на крыше здания министерства обороны на Фрунзенской набережной, на газетной типографии у метро 1905 года (в сотнях метрах от Дома правительства), а также на административном здании в Тетеринском переулке на Таганке.

Также российское военное командование решило дополнительно защитить от гипотетической «бавовны» и российского диктатора Путина. Как минимум, с 6 января еще один «Панцирь С-1» установлен около поселка Заречье в Подмосковье, в 10 километрах от резиденции Путина Ново-Огарёво.

Также системы ПВО, на сей раз - ЗРК С-400 - установлены в спальных районах Москвы.

«Они были замечены на территории парка «Лосиный остров» – для их размещения там даже вырубили деревья, а также на опытных полях Тимирязевской академии. У С-400 — дальний радиус, они поражают самолеты и ракеты и крупные дроны, если те запустят с территории Москвы. Вероятно, «Панцири» будут перехватывать объекты, которые не смогли сбить С-400», – отметили авторы канала.

Судя по всему, в Москве реально опасаются ударов, которые, как убеждены некоторые российские военные эксперты, могут быть нанесены Украиной с помощью новейших дронов отечественного производства. Эти дроны ранее использовались для атак на российские военные аэродромы в Калужской и Саратовской областях - и они вполне способны долететь и до российской столицы.

При этом российские системы ПВО никоим образом не смогли помешать украинским дронам дважды ударить по авиабазе в Энгельсе, где они поразили аэродром стратегической авиации РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне стало известно, что в Москве спустя почти год войны установили ЗРПК «Панцирь-С1» на крышах минобороны и офисного центра. Фото и видео этих систем на упомянутых зданиях, а также процесса их воодружения на крыши с помощью подъемного края наводнили соцсети и спровоцировали волну мемов и фотожаб.

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