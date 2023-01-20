В барановичской школе учительница дала пощечину ученику 4 20.01.2023, 15:24

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Педагога отстранили от работы.

В одной из социальных сетей появилось видео, на которое попал конфликт учителя с учеником. Сначала учитель отчитывает за что-то школьника, слышно, что она находится в сильном эмоциональном возбуждении. А затем, судя по звуку (на видео этого нет), дает ему пощечину, пишет «Наш край».

На записи указывается, что инцидент произошел в средней школе № 17 города Барановичи. За комментариями журналисты обратились к начальнику управления по образованию Барановичского горисполкома Татьяне Шестак.

— К сожалению, этот случай действительно был, он произошел весной прошлого года, — рассказала Татьяна Ивановна. — Могу сказать, что инцидент неоднозначный. До выяснения всех обстоятельств произошедшего учитель временно отстранена от работы.

Издание связалось и с родителями школьника. Их мнение однозначно: учитель не виноват.

— Я всегда буду на стороне педагога, я прекрасно понимаю, какие сложные сейчас дети, как многое они себе позволяют, — высказалась мама школьника. — Сын рассказал мне про то, что поссорился с классной, еще тогда, в мае. Однако про причину умолчал. Об этом стало известно уже сейчас. Я понимаю, что он сам виноват в этом конфликте, что он ее спровоцировал. Он по характеру шебутной, да еще и переходный возраст накладывает свой отпечаток на поведение. Я слышала, что учителя отстранили от работы и дело может дойти до увольнения. Хочу сказать, что мы с отцом категорически против этого. И если дойдет до ее увольнения, будем писать письма в защиту педагога.

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