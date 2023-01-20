«Девятки» Пригожина живут в Соледаре недолго» 1 20.01.2023, 15:28

Боец ВСУ рассказал, как в городе уничтожают российских штурмовиков.

ЧВК «Вагнер» несет колоссальные потери в Соледаре, куда смогла прорваться на минувшей неделе. Ситуация в конгломерации Соледар - Бахмут, считающейся самым «горячим» участком фронта, относительно стабилизировалась. Оккупанты продолжают штурмы, несмотря на тяжелейшие потери. Успехов не имеют.

Детали утром 20 января раскрыл военнослужащий ВСУ Роберт Бровди, записав видеообращение.

Он отметил, что в Соледаре группы по 9 штурмовиков ЧВК «Вагнер» продолжают попытки просочиться через оборону ВСУ. Получается плохо.

«Соледар срубан, там спрятаться практически негде, поэтому мало применяется их бронетехника, она практически вся уничтожается… Живут они недолго», - поделился сведениями Бровди.

Он уточнил, что там в тесной связке работает украинская артиллерия, минометы и аэроразведка. Они очень эффективно «косят» противника. Фактически соледарская "победа" стала для врага пирровой.

В Бахмуте также не прекращаются бои. Россияне пытаются прорваться к городу, но успехов также не имеют. «Продолжаются штурмы и на Красную гору, и на Клещеевку. Клещеевку там артиллерия практически обнулила. Пытаются полезть, но там подразделения держат оборону. Арта, минометы осуществляют поддержку. БПЛА, аэроразведка - корректировку. Все работает в тандеме. Не волнуйтесь. Все, что надо, делается», - сообщил Бровди.

Он намекнул, что где-то в течение недели украинцев ожидают хорошие новости с этого участка фронта.

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