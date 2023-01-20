ВСУ ликвидировали мобилизованного российского хоккеиста 5 20.01.2023, 15:37

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Мать отговаривала его идти на фронт.

Российский хоккеист Александр Подставкин погиб на войне в Украине. Его мобилизовали в армию РФ в октябре прошлого года, однако уже в декабре ВСУ его ликвидировали.

Правда, о его смерти российские СМИ узнали только 20 дней спустя. По их данным, Александр Подставкин после объявления мобилизации в сентябре 2022 года получил повестку в военкомат.

Его мать Людмила будто пыталась отговорить его от службы, но напрасно. В начале декабря Александр с группой мобилизованных был доставлен в Ростов, откуда попал на фронт. Впрочем, на территории Украины российский спортсмен продержался меньше месяца.

28 декабря подразделение Подставкина попало под артобстрел, и сам хоккеист был ликвидирован. Недавно спортсмена похоронили в российском городе Чебаркуль Челябинской области.

Александру было 30 лет. В своей профессиональной карьере он выступал за команду МХЛ-Б, провел 9 поединков за фарм-клуб челябинского «Трактора». Также Подставкин играл в Смоленске и Чебаркуле.

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