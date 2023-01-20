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Какие самые дешевые и самые дорогие машины продают в регионах

  • 20.01.2023, 15:43
Какие самые дешевые и самые дорогие машины продают в регионах

За одно из самых дешевых авто просят $456.

«Кур’ер» посмотрел объявления на интернет-площадках и нашёл, какие самые дорогие и самые дешёвые машины (те, что полностью на ходу) продаются в Слуцке на вторичном рынке. Кстати, иногда комментарии продавца — это отдельный вид искусства.

Дешёвые машины

Opel Ascona C

Продаётся за 1 204 рубля ($456 в эквиваленте). Год выпуска — 1987, пробег — 325 567 км, хетчбэк, двигатель — 1,6 л бензин, механика, передний привод, салон — ткань.

Комментарий продавца: «Обмен на тракторный прицеп двухосный с документами в Слуцком районе. На транзитах! Буду перекрашивать. В какой цвет хотите? Мне чёрный нравится. Не купили белый «Опель» — ошибка. Не купили чёрный «Аскона» — фатальная ошибка! Ездит по стране, в основном Гродно — Минск. С переоформлением. Звоните, вся остальная информация по телефону. По цене не дурите голову. Ценник поднялся адекватно вложениям и передислокации т.с. Обмен на «Яву» с коляской. Можно «Иж» с коляской. Ездит по всей стране, довезёт в любую точку».

Skoda Felicia I

Продаётся за 1 452 рубля ($550 в эквиваленте). Год выпуска — 1995, пробег — 298 000 км, хетчбэк, двигатель — 1,3 л бензин, механика, передний привод, салон — велюр.

Комментарий продавца: «Машина на уверенном ходу, сел — уехал, кузов живой, местами нужно подварить арки и днище, вся силовая и пороги в порядке, на фото видно. Двигатель без вопросов, свежее масло, тосол, электрика вся работает, тормоза, ручник без проблем, по подвеске тоже всё хорошо, кулиса не разбита, переключает чётко. Недавно менял рейку и сцепление (LUK). Резина зима, перед — новая первый сезон, зад — ещё до конца зимы хватит. ТО 14 января закончился. Машина на мне, продажа по ДКП. Отдам с машиной запчасти. Торга нет, скинул уже на все косяки».

ГАЗ 24 10

Продаётся за 1 584 рубля ($600 в эквиваленте). Год выпуска — 1987, пробег — 91 000 км, седан, двигатель — 2,4 л бензин, механика, задний привод, салон — ткань.

Комментарий продавца: «Звоните, расскажу всё по телефону. Сел — уехал. Кузов хороший».

Дорогие машины

Mercedes-Benz E-Класс

Продаётся за 192 727 рублей ($73 000 в эквиваленте). Год выпуска — 2020, пробег — 15 000 км, купе, двигатель — 2,0 л бензин, автомат, подключаемый полный привод.

Комментарий продавца: «Авто новое, 2021 модельный год, прошло только один ТО у официального дилера, на гарантии, два комплекта дисков с резиной, зимой не ездила, исполнен в стиле AMG 53, умный выхлоп ($1 700), можно без него дешевле, управление телефоном, управление голосом — выполняет команды авто в салоне, спутниковая сигнализация, шины ранфлэт, и зима, и лето на дисках, подсветка 264 цвета двойная, бурмистр музыка, активный круиз, багажник с ноги, чёрный потолок, дожим дверей, 3 памяти сидений, навигация и много другого. По кузову: окрасов нет, ДТП нет, царапок нет, ни одного скола по переду, трассы не видела, проведён комплексный осмотр специалистом-представителем «Мерседес», некоторые заводские плёнки ещё не сняты, никаких подводных камней, авто чистое, как новое, дата продажи — декабрь 2020, остальное по тел.».

BMW 7 серия G11

Продаётся за 149 165 рублей ($56 500 в эквиваленте). Год выпуска — 2018, пробег — 115 000 км, седан, двигатель — 3,0 л дизель, автомат, постоянный полный привод.

Комментарий продавца: «BMW 740xd в отличном состоянии, вся в родном окрасе, один владелец, пригнана из Европы. Звонить только заинтересованным. Автосалоны прошу не беспокоить!»

Volkswagen Touareg II

Продаётся за 112 996 рублей ($42 800 в эквиваленте). Год выпуска — 2016, пробег — 220 000 км, внедорожник 5 дв., двигатель — 3,0 л дизель, автомат, подключаемый полный привод.

Комментарий продавца: «Комплектация R-line Individual, подогрев и вентиляция передних и подогрев задних сидений. Адаптивный круиз-контроль, автоматический свет фар, датчик слепых зон, камера, диски R20, подогрев рулевого колеса, бесключевой доступ, автомобиль частично в защитной плёнке. Салоны, площадки не беспокоить».

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