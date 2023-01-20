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В Гродно из трубы «Северной мини-ТЭЦ» шел черный дым

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  • 20.01.2023, 15:56
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В Гродно из трубы «Северной мини-ТЭЦ» шел черный дым

Жители города обеспокоены.

Сегодня многие гродненцы были обеспокоены черным дымом, который шел из трубы «Северной мини-ТЭЦ» в Гродно. Ветер как раз дул на город и сажу от дыма встречали на снегу даже в 1,5 километрах от трубы.

В РУП «Гродноэнерго» прокомментировали ситуацию, что на «Северной мини-ТЭЦ» выполняются краткосрочные испытания на паровом котле, введенном в эксплуатацию в декабре 2022 года, при сжигании резервного топлива (мазута топочного) в рамках проведения тепловых испытаний, передает NewGrodno.by.

«Испытания проводятся с целью определения оптимальных режимов работы оборудования с наиболее эффективными экономическими и экологическими показателями», - сообщает.

Проведение данных испытаний сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов. Для проведения тепловых испытаний, а также соответствующих замеров выбросов привлечены специализированные организации, включая аккредитованную лабораторию.

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