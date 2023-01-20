закрыть
20 января 2023, пятница, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар ВСУ по «мобикам» в Макеевке: появился список «пропавших без вести»

6
  • 20.01.2023, 16:00
  • 8,044
Удар ВСУ по «мобикам» в Макеевке: появился список «пропавших без вести»

Шансы остаться живыми при обстреле HIMARS у них крайне малы.

В ночь на первое января Вооруженные силы Украины ударили по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни российских мобилизованных для встречи Нового года - в сети обнародовали списки пропавших без вести.

Об этом рассказал российский блогер на YouTube-канале, передает apostrophe.ua.

«Нам прислали список людей, чья судьба неизвестна, составленный самими родственниками, в нем 61 человек», — говорится в видео. По словам ведущего, с некоторыми родственниками удалось связаться, что подтверждает подлинность списка.

Блогер рассказал о судьбе некоторых пропавших без вести, подчеркнув, что каждый из них погиб, вовсе не защищая родину, а просто доехав до здания ПТУ, где и встретил свою смерть.

В видео также говорится о том, что шансы остаться живыми при обстреле HIMARS крайне малы, поэтому статус «пропавший без вести» только вопрос времени.

Напомним, в новогоднюю ночь в здании бывшего 19-го профтехучилища мобилизованных российских граждан собрали в актовом зале для просмотра новогоднего поздравления Владимира Путина.

Несмотря на то, что бойцы призывали не собирать их в одном месте, командиры стояли на своем. В итоге здание было обстреляно украинскими защитниками, в результате чего удалось ликвидировать сотни российских оккупантов и вражескую военную технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников