Удар ВСУ по «мобикам» в Макеевке: появился список «пропавших без вести» 6 20.01.2023, 16:00

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Шансы остаться живыми при обстреле HIMARS у них крайне малы.

В ночь на первое января Вооруженные силы Украины ударили по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни российских мобилизованных для встречи Нового года - в сети обнародовали списки пропавших без вести.

Об этом рассказал российский блогер на YouTube-канале, передает apostrophe.ua.

«Нам прислали список людей, чья судьба неизвестна, составленный самими родственниками, в нем 61 человек», — говорится в видео. По словам ведущего, с некоторыми родственниками удалось связаться, что подтверждает подлинность списка.

Блогер рассказал о судьбе некоторых пропавших без вести, подчеркнув, что каждый из них погиб, вовсе не защищая родину, а просто доехав до здания ПТУ, где и встретил свою смерть.

В видео также говорится о том, что шансы остаться живыми при обстреле HIMARS крайне малы, поэтому статус «пропавший без вести» только вопрос времени.

Напомним, в новогоднюю ночь в здании бывшего 19-го профтехучилища мобилизованных российских граждан собрали в актовом зале для просмотра новогоднего поздравления Владимира Путина.

Несмотря на то, что бойцы призывали не собирать их в одном месте, командиры стояли на своем. В итоге здание было обстреляно украинскими защитниками, в результате чего удалось ликвидировать сотни российских оккупантов и вражескую военную технику.

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