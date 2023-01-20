В Гродно политзаключенного приговорили к 2,5 годам колонии за «оскорбление» Лукашенко 4 20.01.2023, 16:12

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Павел Свирбутович

Приговор вынес судья Дмитрий Кедаль.

В Октябрьском суде Гродно 22 декабря 2022 года осудили Павла Свирбутовича по ч. 2 ст. 367 УК («клевета в отношении Лукашенко») и ч. 2 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»). Судья Дмитрий Кедаль назначил Павлу по совокупности обвинений два с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Павла обвинили в том, что он в соцсети «ВКонтакте» «разместил публикации в виде неприемлемых для использования с точки зрения современной культуры изображений с текстовыми сообщениями», которые суд расценил как «унижающие честь и достоинство Лукашенко».

Там же Павел оставил «оскорбительную информацию, сопряженную с обвинениями в совершении особо тяжких преступлений по ч. 3 ст. 357 УК Беларуси», а также «сведения, содержащие обвинения в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 127, ч. 3 ст. 357 УК, то есть клеветнические сведения».

Из материалов дела следует, что сотрудник милиции во время мониторинга соцсетей нашел на странице Павла во «ВКонтакте» комментарии, публикации, изображения. Из протокола осмотра информации следует, что «интернет-страница правами приватности не ограничена».

По материалам дела, «Белтелеком» предоставил следствию подробные сведения с указанием даты, минут и секунд, когда Павел подключался к интернету.

Павел Свирбутович имеет высшее образование. В Гродно владел гостиницей для животных.

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