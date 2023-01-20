Украинские военные усиливаются мобильными ПВО

Украинские военные усиливаются мобильными ПВО3
- 20.01.2023, 16:21
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В частности, речь идет и о защите воздушного пространства Киева.
Украинские военные на севере усиливаются мобильными огненными группами противовоздушной обороны. В частности, речь идет и о защите воздушного пространства Киева. Об этом сообщает Командование Объединенных Сил Вооруженных сил Украины.
Указано, что по инициативе командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
- На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины, - рассказал Наев.
По его словам, мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области.
Как добавил командующий, сегодня опытным экипажам передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели - в том числе беспилотные летательные аппараты типа Mohajer-6 и Shahed 136.