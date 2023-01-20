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«Такой дух победить невозможно»: полк Калиновского опубликовал вдохновляющее видео

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  • 20.01.2023, 16:28
  • 3,140
«Такой дух победить невозможно»: полк Калиновского опубликовал вдохновляющее видео

Как белорусские бойцы возвращались с боевой задачи.

Возвращаясь с боевой задачи воины полка имени Кастуся Калиновского встретили талантливого бойца Вооруженных сил Украины. На фоне руин украинский защитник исполнил трогательную песню, играя на пианино.

«Такой дух победить невозможно!», — заявили в пресс-службе полка.

Напомним, в декабре сайт Charter97.org сделал большое интервью с командиром полка имени Кастуся Калиновского Денисом «Китом» Прохоровым.

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