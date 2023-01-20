«Такой дух победить невозможно»: полк Калиновского опубликовал вдохновляющее видео

«Такой дух победить невозможно»: полк Калиновского опубликовал вдохновляющее видео1
- 20.01.2023, 16:28
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Как белорусские бойцы возвращались с боевой задачи.
Возвращаясь с боевой задачи воины полка имени Кастуся Калиновского встретили талантливого бойца Вооруженных сил Украины. На фоне руин украинский защитник исполнил трогательную песню, играя на пианино.
«Такой дух победить невозможно!», — заявили в пресс-службе полка.
Напомним, в декабре сайт Charter97.org сделал большое интервью с командиром полка имени Кастуся Калиновского Денисом «Китом» Прохоровым.