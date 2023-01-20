Бункерный недоволен 3 Орест Сохар

20.01.2023, 16:38

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Путин начнет раскулачивание олигархов.

Путин собирается устроить финансовый каннибализм, мишенью станут нелояльные олигархи… и не только.

Отбирая «честно» украденное, фюрер собирается убить одновременно трех зайцев:

Бункерный недоволен, что вчерашние партнеры по коррупции сегодня пытаются переобуться и дистанцируются от кремля. Оно и понятно, ведь большинство олигархов запарковали свои капиталы на западе и теперь на растяжке между маниакальностью родной власти и европейскими и американскими санкциями. Фюрер уже показал, что готов вознаграждать верных, и они сегодня хорошо наживаются на ситуации. Например, им передают активы ушедших из РФ западных компаний землю, полезные ископаемые и производства на оккупированных территориях Украины. Следующий этап — каннибализм активов нелояльных олигархов.

Bloomberg рассказывает, что правительство поддерживает мародерство миллиардеров, но с другой вполне прагматичной целью: надо финансировать «не-войну», а бюджет федерастов усыхает еще сильнее, чем их надежды на победу. В этом году падение доходов только от продажи нефти может достигнуть $100 млрд. Между тем, лишь затраты силового блока выросли до $150 млрд.

Под следующие выборы кремль собирается сделать ставку на люмпен, у которого большой запрос на «справедливость» образца 1917 года, то есть «чтобы не было богатых».

«Социальная революция», национализация имущества «изменников» - одна из главных тем обсуждений в мордорском политикуме.

Первым об этом заговорил «не-олигарх» Пригожин, давно уже окучивающий российских маргиналов и националистов.

Спикер госдуры Володин предложил включить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества тех россиян, кто уехал и публично критикует Россию. Володин – это некий аналог Медведева на минималках. Кстати, сам Димон-алкогном поддерживает такой шаг – раньше он назвал таких краян «уродами» и «прихвостнями госдепа».

Отжим чужой собственности в Мордоре теперь называется «патриотическим актом». В список потенциальных кандидатов на раскулачивание попадают селебритис, айтишники и другие. Забирать у них есть что – выехали преимущественно зажиточные люди, а также средний класс.

Конфискация должна запугать тех, кто собирается покинуть Россию. В Госдуме есть инициативы о запрете выезда за границу для айтишников, а также признания всех выехавших или уедущих «иностранными агентами».

Нет сомнения, что «патриотический акт» повлечет за собой масштабное перераспределение собственности в мордоре, поскольку «государственные люди» всегда будут искушены забрать имущество у обычных бизнесменов, занимающих «недостаточную патриотическую позицию».

Люмпен подводят к мнению, что ради нужд войны законы можно и нужно делать максимально жесткими «справедливыми». В перспективе круг пострадавших от таких законов увеличится в разы. Такова судьба всех диктатур в период агонии… После которой наступает катарсис. Он ощутимо поможет нашей победе.

Орест Сохар, t.me

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