Названы семь фруктов, которые наиболее полезны зимой 1 20.01.2023, 16:50

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Употребление этих фруктов поможет поддержать иммунную систему и зарядить организм антиоксидантами.

ТСН перечислили семь полезных зимних фруктов, которыми можно наслаждаться, пока зима не закончилась.

Хурма

Этот фрукт происходит из Китая, но сейчас его выращивают во многих странах мира, даже в США собирают урожаи каждую зиму.

Один плод хурмы (без кожицы) содержит всего 31 калорию и 18% вашей суточной нормы витамина С, что делает его лучшим зимним суперпродуктом. Если вы надкусите незрелую хурму, почувствуете неприятный горьковатый привкус, но в спелом виде она сладкая и почти желеобразная.

Груши

Груши сортов Анжу и Бартлетт – самые распространенные фрукты, которые можно употреблять круглый год. Однако несколько сортов груш доступны только в сезон с октября по февраль.

Груши отлично подходят для здоровья сердца и кишечника, ведь одна груша среднего размера содержит 5,5 г клетчатки. Диетологи рекомендуют следующую пропорцию: 14 г клетчатки на каждые 1000 съеденных калорий. Груши содержат 20% рекомендуемого количества клетчатки в 2000 калорийной диете.

Грейпфруты

Этот сладковатый с горчинкой сочный фрукт становится наиболее популярным с осени до ранней весны. Хотя многие любят эти фрукты в сыром виде (иногда с ложкой сахара сверху), вы можете жарить грейпфрут на гриле, добавлять в салаты и десерты.

Один средний грейпфрут содержит 98% суточной нормы витамина С и 79% суточной нормы витамина А. Несмотря на то, что этот зимний фрукт очень питателен, остерегайтесь побочных эффектов грейпфрута и его сока, если вы принимаете разжижающее лекарство.

Клюква

Клюква не зря популярна зимой не только в виде соусов и декоративных элементов к рождественскому столу. Ее сезон длится с октября по декабрь, что делает ее идеальной ягодой для праздников.

Клюква помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей (ИСП). Несколько клинических исследований выявили, что употребление клюквенного сока приводит к снижению частоты ИСШ среди взрослых женщин, часто страдающих инфекциями мочевыводящих путей.

Апельсины

Ничто не сравнится со свежим сладким вкусом апельсинов в зимние месяцы, когда их сезон на пике. Апельсины, клементины и мандарины являются сладкими цитрусивыми и обычно популярны зимой.

Апельсины обеспечивают более 100% ежедневной потребности в витамине С, но не только его. Флавоноид гесперидин, содержащийся в апельсинах, снижает АД и оказывает противовоспалительное действие. Исследование, проведенное в European Journal of Nutrition в июле 2020 года, показало, что употребление двух чашек апельсинового сока ежедневно в течение 12 недель снижало систолическое артериальное давление у людей с гипертонией.

Киви

Этот зеленый плод полон питательных веществ, таких как витамин С, клетчатка и витамин К. Сезон киви продолжается с осени до ранней весны. По составу витамина С киви превосходит апельсин и лимон. В киви втрое больше витамина С, чем в апельсинах. Только два небольших плода содержат 287% вашей суточной нормы.

Гранаты

Основной сезон гранатов длится с октября по январь, что делает их популярными зимними фруктами. Гранат насыщен антиоксидантами.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зеленого чая, двух напитков, которые ценят их мощное антиоксидантное содержимое.

Одно небольшое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель значительно снизило уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа и высоким уровнем холестерина.

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