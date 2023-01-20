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Мобильный оператор life:) ввел изменения по тарифам

  • 20.01.2023, 17:00
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Мобильный оператор life:) ввел изменения по тарифам

Некоторые из тарифов компания закрыла.

Мобильный оператор life:) ввел изменения по некоторым тарифным планам. Так, с 17 января компания закрыла тариф «Свободный life:)». Мобильный оператор заявил, что клиентов перевели на схожий по условиям «Старт» (при желании можно выбрать другой вариант).

Вместе с тарифом «Свободный life:)» также закрыли услугу «Любимый номер». «Но с учетом того, что внутри сети и так безлимит, то пользователи «Свободного life:)» смогут и дальше звонить своим близким без ограничений», — уточняют в компании.

Также life:) ввел изменения по тарифу «йо1200», клиентов перевели на стандартные условия, скидка на абонплату перестала действовать.

С 25 января компания увеличит по некоторым тарифам количество минут на звонки в другие сети, которые включены в стоимость абонплаты. «На 100 минут во все сети вырастут многие из наших тарифов: Голос 1, Бесконечный, Бесконечный+, Мультинет, Шейк, Шейк Мини. В тариф Льготный добавятся 100 минут в другие сети и появится возможность накапливать неизрасходованные минуты, — сообщает компания. — В совместных тарифах Вместе 1 и Вместе 2 станет больше на 200 минут, их можно делить на всех».

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