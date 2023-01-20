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Под Бахмутом обездвиженному оккупанту приказали держать круговую оборону

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  • 20.01.2023, 17:06
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Под Бахмутом обездвиженному оккупанту приказали держать круговую оборону

Ситуация, которая очень четко характеризует армию РФ.

Бахмут – один из самых горячих участков на фронте в российско-украинской войне. Именно там недавно произошла ситуация, которая очень четко характеризует армию РФ с негативной стороны. Как рассказала украинская военнослужащая Ольга Бигар с позывным «Ведьма» YouTube-каналу «Фабрика новин», во время боя оккупанту перебило ноги и он, отползая на руках, попросил разрешения на эвакуацию. Но командир велел ему занять круговую оборону.

«По тем перехватам, которые я непосредственно прослушивала, могу сказать следующее: у российских оккупационных войск очень сильная административная вертикаль. Они активно применяют силовые методы. За отказ от выполнения приказов сразу или в тюрьму или убийство, поэтому у них вообще нет понятия «не выполнить приказ», ослушаться своего командира», – объяснила «Ведьма».

Вышеупомянутый раненый оккупант, услышав нечеловеческий приказ командира, ответил лишь одно: «Есть занятие круговой обороны».

«Они упорны, это надо понимать. Но этот боевой дух, который у них есть, обусловлен не идейными убеждениями, а просто животным страхом», – отметила Ольга Бигар.

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