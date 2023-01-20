Житель Щучинского района в маске и с кухонным топором напал на пенсионерку
- 20.01.2023, 17:19
Она отдала ему все деньги.
В Щучинском районе мужчина с кухонным топором напал на пенсионерку. Как сообщили в Следственном комитете, днем 20 января 55-летний мужчина в маске ворвался к пенсионерке в дом и, угрожая кухонным топором, требовал отдать ему деньги. Женщина выполнила все требования, опасаясь за свою жизнь, после чего фигурант скрылся.
Пенсионерка узнала нападавшего и сообщила в милицию. Мужчину задержали по месту жительства. У него изъяты похищенные деньги, топор и маска.
В отношении жителя Щучинского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Беларуси (Разбой, совершенный с проникновением в жилище).