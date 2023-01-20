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Житель Щучинского района в маске и с кухонным топором напал на пенсионерку

  • 20.01.2023, 17:19
Житель Щучинского района в маске и с кухонным топором напал на пенсионерку

Она отдала ему все деньги.

В Щучинском районе мужчина с кухонным топором напал на пенсионерку. Как сообщили в Следственном комитете, днем 20 января 55-летний мужчина в маске ворвался к пенсионерке в дом и, угрожая кухонным топором, требовал отдать ему деньги. Женщина выполнила все требования, опасаясь за свою жизнь, после чего фигурант скрылся.

Пенсионерка узнала нападавшего и сообщила в милицию. Мужчину задержали по месту жительства. У него изъяты похищенные деньги, топор и маска.

В отношении жителя Щучинского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Беларуси (Разбой, совершенный с проникновением в жилище).

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