закрыть
20 января 2023, пятница, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси снизят требования к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих

8
  • 20.01.2023, 17:34
  • 2,600
В Беларуси снизят требования к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих

Минобороны и Минздрав уже корректируют требования к состоянию здоровья.

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения проводит работу по корректировке требований к состоянию здоровья лиц, поступающих на военную службу. Об этом БелТА сообщила заместитель начальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси подполковник медицинской службы Светлана Кашура.

По ее словам, это относится ко всем категориям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве.

- Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что «поступает большое количество обращений» граждан, которые считают, что «требования к состоянию здоровья значительно завышены» и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным, - заявила Кашура.

В частности, плоскостопие становится преградой поступить на службу по контракту без прохождения срочной военной службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников