В Беларуси снизят требования к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих 8 20.01.2023, 17:34

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Минобороны и Минздрав уже корректируют требования к состоянию здоровья.

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения проводит работу по корректировке требований к состоянию здоровья лиц, поступающих на военную службу. Об этом БелТА сообщила заместитель начальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси подполковник медицинской службы Светлана Кашура.

По ее словам, это относится ко всем категориям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве.

- Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что «поступает большое количество обращений» граждан, которые считают, что «требования к состоянию здоровья значительно завышены» и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным, - заявила Кашура.

В частности, плоскостопие становится преградой поступить на службу по контракту без прохождения срочной военной службы.

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