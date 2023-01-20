«Путин, нужно бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной»1
- 20.01.2023, 17:40
Под Кремлем прошел антивоенный пикет.
В Москве 20 января мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, выступив против войны в Украине. Акцию неизвестный устроил недалеко от Кремля.
Фотографию россиянина на фоне Храма Василия Блаженного в центре столицы РФ обнародовал «Обозреватель». О судьбе активиста по состоянию на вечер пятницы, 20 января, ничего неизвестно.
В руках у мужчины был желтый плакат с надписью, которой он обращался к диктатору Владимиру Путину:
«Путин! Надо бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной, НАТО и Навальным».