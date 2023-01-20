закрыть
20 января 2023, пятница, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Путин, нужно бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной»

1
  • 20.01.2023, 17:40
«Путин, нужно бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной»

Под Кремлем прошел антивоенный пикет.

В Москве 20 января мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, выступив против войны в Украине. Акцию неизвестный устроил недалеко от Кремля.

Фотографию россиянина на фоне Храма Василия Блаженного в центре столицы РФ обнародовал «Обозреватель». О судьбе активиста по состоянию на вечер пятницы, 20 января, ничего неизвестно.

В руках у мужчины был желтый плакат с надписью, которой он обращался к диктатору Владимиру Путину:

«Путин! Надо бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной, НАТО и Навальным».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников