«Путин, нужно бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной» 1 20.01.2023, 17:40

Под Кремлем прошел антивоенный пикет.

В Москве 20 января мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, выступив против войны в Украине. Акцию неизвестный устроил недалеко от Кремля.

Фотографию россиянина на фоне Храма Василия Блаженного в центре столицы РФ обнародовал «Обозреватель». О судьбе активиста по состоянию на вечер пятницы, 20 января, ничего неизвестно.

В руках у мужчины был желтый плакат с надписью, которой он обращался к диктатору Владимиру Путину:

«Путин! Надо бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной, НАТО и Навальным».

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