«Медицина продолжает падать на дно»2
- 20.01.2023, 17:47
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Белоруску возмутили купленные в аптеке глазные капли.
«Белорусская медицина продолжает падать на дно. Вот такая записка лежала на дне упаковки. При покупке меня об этом, конечно же, не предупредили. Страна для жизни», - поделилась с телеграм-каналом «Баста!» подписчица.
Записка гласит: «По согласованию с Министерством здравоохранения допускается временная реализация глазных капель без укомплектования крышкой-капельницей».
Вероятно, что введенные из-за режима Лукашенко санкции отразились и на глазных каплях.
Напомним, в декабре глава Минздрава признал, что некоторых лекарств в Беларуси осталось меньше, чем на месяц.