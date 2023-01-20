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Названы суперпродукты, которые усилят иммунную систему

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  • 20.01.2023, 18:10
  • 3,128
Названы суперпродукты, которые усилят иммунную систему

Они насытят организм энергией и помогут мозгу.

Существуют такие категории продуктов, которые серьёзно помогают нашей иммунной системе, особенно в условиях пандемии коронавируса. Десятку главных из них перечислила британский диетолог Лили Саттер.

— Одна из вещей, на которой нам нужно сосредоточиться, — это не пропускать приёмы еды. Её довольно легко нарушить, если не устраивать себе перерывов, работая из дома, — приводит слова Саттер The Independent.

К первой категории относятся цельнозерновые продукты, включающие в себя чёрный хлеб, коричневый рис и киноа, богатые углеводами. Это позволит насытить организм энергией и помочь мозгу, использующему до 20 процентов всех её запасов.

Во-вторых, разнообразить свой рацион можно веганскими продуктами. Чиа, лён и грецкие орехи — серьёзные источники жиров омега-3. В качестве заправки подойдут масло чиа или льняное семя.

Ещё одним насыщенным источником омеги-3 является рыба, однако для сохранения всех полезных веществ её нельзя жарить, лучше готовить на пару или запекать на гриле.

Не стоит забывать и о ягодах, богатых флавоноидами, которые благотворно влияют на мозг и настроение. Кроме того, в них содержится витамин С. Причём подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Важной составляющей для улучшения микрофлоры кишечника являются йогурты и кисломолочные продукты, наполненные кальцием и белком. Аналогичные функции также выполняют квашеная капуста, кимчи и чайный гриб.

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