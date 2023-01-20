Окрестности Бахмута усеяны воронками от ударов артиллерии: спутниковый снимок 20.01.2023, 18:16

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Фото: Getty Images

Бахмутское направление остается одним из самых трудных участков фронта в Украине.

Российские оккупанты обстреливают Бахмут и прилегающие территории из артиллерии. Окрестности украинского города усеяны воронками от артиллерийских снарядов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

На опубликованном кадре заметны огромные воронки от ударов вблизи Бахмута.

- Восточные окрестности Бахмута на спутниковом фото от 17 января 2023 года просто усеяны воронками от артиллерии, - говорится в сообщении.

Какая ситуация в Бахмуте

Сейчас Бахмутское направление остается одним из самых трудных участков фронта. Украинские военные сдерживают оккупантов в Соледаре, не давая врагу полностью захватить город.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают силы под Бахмутом. Однако бои продолжаются, а оккупанты понесут потери.

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