Гродненца осудили к 2,5 годам колонии за лайки в соцсети 6 20.01.2023, 18:29

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Дмитрий Кедаль

Решение вынес судья Дмитрий Кедаль.

13 декабря 2022 года в суде Октябрьского района Гродно Анатолия Левоника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение принял судья Дмитрий Кедаль, сообщают правозащитники.

36-летнего жителя Гродно признали виновным по двум статьям: ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса. Его судили за то, что он оставил в своем профиле в «Одноклассниках» публикации, содержащие «унижающую информацию» о Лукашенко.

Известно, что Анатолий родом из Зельвенского района, у него есть двое детей. До задержания он работал кладовщиком. 13 января 2023 года Анатолий Левоник был внесен в «список экстремистов».

Судья Дмитрий Кедаль признал Левоника «виновным» по обеим вменяемым ему статьям и приговорил его к двум годам лишения свободы по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса и двум с половиной годам лишения свободы — по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Анатолия Левоника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

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