Глава Минобороны Германии: Участники «Рамштайн» не договорились о поставках Украине Leopard 26 20.01.2023, 18:36

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Борис Писториус

Фото: Getty Images

Писториус заявил, что «необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».

Участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания в формате «Рамштайн» в пятницу, 20 января, не договорились о поставках ВСУ танков Leopard 2. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод - nv.ua).

По его словам, главы оборонных ведомств и начальники штабов стран Запада так и не сумели выработать единую позицию по поводу передачи Украине немецких танков.

«Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», — заявил Писториус, добавив, что пока непонятно, когда будет принято окончательное по этому поводу.

При этом министр отказался отвечать на вопрос предоставит ли Германия разрешения на экспорт своих танков Польше и другим странам, которые на это готовы.

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