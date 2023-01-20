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Москву начали готовить к атаке украинских дронов

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  • 20.01.2023, 19:11
Москву начали готовить к атаке украинских дронов
иллюстрационное фото

Накануне стало известно о появлении установок «Панцирь» на крышах зданий.

Власти готовят Москву к защите от возможных ударов украинских дронов, которые ранее атаковали российскую территорию в сотнях километров от зоны боевых действий.

Решение разместить в столице РФ системы ПВО, в том числе на крышах административных зданий и вблизи ключевых государственных объектов, было принято в связи украинскими ударами по аэродромам в Саратовской и Калужской области, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Аэродром под Калугой был атакован в начале октября, а база стратегических бомбардировщиков Энгельсе трижды - 5, 26 и 29 декабря. Оба объекта находятся примерно в 500 км от Москвы.

Установка дополнительных систем ПВО призвана усилить уже имеющуюся противоракетную оборону столицы, говорят источники Bloomberg.

Накануне стало известно о появлении установок ПВО «Панцирь» на крышах штаб-квартиры Минобороны на Фрунзенской набережной, а также одного из зданий в Тетеринском переулке в центре города.

В пятницу аналогичные установки были замечены близ военного аэродрома Остафьево, бизнес-аэропорта «Газпром-авиа», а также рядом с резиденцией президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Массовое размещение систем ПВО началось после того, как в середине ноябре укрепить противовоздушную оборону центральной России поручил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Усиленное «прикрытие», как утверждал Патрушев, требуется критически важным и потенциально опасным объектам, а также местам массового скопления людей.

Размещению ПВО предшествовала масштабная непубличная кампания по ревизии бомбоубежищ в российских городах, целью которой было удостовериться, что объекты гражданской обороны готовы на случай широкого конфликта. К работе «в тихую» были привлечены госслужащие: они проверяли подвалы и другие защищенные сооружения, стоявшие без дела больше трех десятилетий.

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