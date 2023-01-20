В здании начальной школы Бреста загорелась электросушилка
- 20.01.2023, 19:12
Эвакуированы 239 человек.
Утром 20 января в здании начальной школы № 5 города Бреста на улице Карбышева загорелась электросушилка, сообщили в МЧС.
Когда спасатели прибыли на место вызова, горения и задымления не было. Администрация школы до прибытия работников МЧС эвакуировала 239 человек, из них 202 ребенка.
Как выяснилось, задымление в столовой на первом этаже, где установлены рукосушители, обнаружили работники школы. Они оповестили всех о случившемся, используя ручной пожарный извещатель: сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». С возгоранием одного из рукосушителей справились самостоятельно при помощи огнетушителя до прибытия подразделений МЧС.
Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.