В здании начальной школы Бреста загорелась электросушилка 20.01.2023, 19:12

Эвакуированы 239 человек.

Утром 20 января в здании начальной школы № 5 города Бреста на улице Карбышева загорелась электросушилка, сообщили в МЧС.

Когда спасатели прибыли на место вызова, горения и задымления не было. Администрация школы до прибытия работников МЧС эвакуировала 239 человек, из них 202 ребенка.

Как выяснилось, задымление в столовой на первом этаже, где установлены рукосушители, обнаружили работники школы. Они оповестили всех о случившемся, используя ручной пожарный извещатель: сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». С возгоранием одного из рукосушителей справились самостоятельно при помощи огнетушителя до прибытия подразделений МЧС.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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