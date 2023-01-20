Российские пропагандисты «уничтожили» танк Abrams под Соледаром 7 20.01.2023, 19:36

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Таких танков у Украины нет.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы уничтожили американский танк М1 Abrams под Соледаром.

Согласно сообщению ЦПД, вражеские источники утверждают, что военные ВС РФ под Соледаром уничтожили первый танк М1 Abrams, еще и из обычного РПГ-18 «Муха».

«На самом деле это – примитивный фейк роспропаганды со старым фото, которое сделано не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передали ни одного такого танка. Пропагандисты даже не подумали убрать зеленое дерево на заднем плане фото», – отметили в ЦПД.

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